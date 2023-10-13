الحكومة اعطت الضوء لاتخاذ اجراءات في الجنوب..

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قالت مصادر وزارية لـ”اللواء”، إن اهمية جلسة الحكومة تأتي من انها اعطت الضوء لاتخاذ اجراءات في الجنوب عشية اطلاق “النفير العام لنصرة غزة وفلسطين”. تحول دون اللجوء الى عمليات من شأنها ان تحدث بلبلة في الجنوب، وذلك عبر منع المجموعات الشعبية من حملة التضامن والنصرة لغزة من الاقتراب من السياج الحدودي.

وشارك الى جانب قائد الجيش من القادة الامنيين: المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا والمدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري.