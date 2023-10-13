غزة ليست متروكة لمصيرها... أي خطأ يرتكبه الاميركيون يعني ان مصالحهم في الشرق تكون في مرمى المقاومين

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

استبعد وزير الخارجية الاميركية انطوني بلينكن ان يكون هناك جبهة حرب ثانية مع حزب الله، رابطا بين نشر اكبر مجموعة حاملة طائرات لدى الولايات المتحدة لدعم هذه النقطة، لكنه استدرك انه لا يتوقع الاحداث المستقبلية.



وحسب مصادر، ليست بعيدة عن المقاومة، فإن الاخيرة لا تقف على الحياد وتملك جهوزية عالية للتدخل، واعلنت النفير العام بانتظار اتخاذ قرار التدخل الشامل والحاسم عند اللحظة «صفر».



وقالت المصادر: غزة ليست متروكة لمصيرها واستقدام البوارج الاميركية لن يمنع محور المقاومة من التحرك، وأي خطأ يرتكبه الاميركيون يعني ان طائراتهم ومصالحهم في الشرق الاوسط تكون في «مرمى المقاومين».