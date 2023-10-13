أسرار الصحف ليوم الجمعة 13 تشرين الأول 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

حذّر مصدر دبلوماسي من أن تدخل عوامل جديدة على المشهد إذا طال العدوان الوحشي على غزة مشيراً إلى ما يجري في الأردن ومصر، والخشية من ظهور شارع عربي يصعب تجاهله سواء من صانع القرار الأميركي أو من حكومات القاهرة وعمان، خصوصاً أن الموقف السعودي بدأ يشهد تبدلاً لصالح الوقوف مع العنوان الفلسطيني بعيداً عن مفردات الدعوة لوقف التصعيد بصورة حيادية.



خفايا

توقع خبراء عسكريون أن تطول الفترة التي يتمّ اعتماد التدمير الناري والقتل العشوائي ضد غزة مع الكلام المتواصل عن عملية برية كبرى قبل أن يتّضح ما إذا كانت العملية العسكرية البرية سوف تتم أم لا؟ لأن التعقيدات التي تحول دون العملية البرية وتتصل بالجهوزية المعنوية لجيش الاحتلال من جهة وما ينتظر هذا الجيش خلال العملية البرية في ضوء ما ظهر خلال المواجهات الأخيرة من جهة ثانية، ومحاولة تفادي انخراط حزب الله أو فهم حدود العمل العسكري الذي لا يؤدي إلى انخراطه من جهة ثالثة هي تعقيدات لا حلول قريبة لها.



اللواء: أسرار

لغز

يجري التكتم على الوضعية المالية للبلد، لتوفير تمويل الرواتب والاحتياجات الرئيسية في العام المقبل.

غمز

تستطلع سفيرة دولة كبرى مواقف الشخصيات الفاعلة من احتمالات تطور الوضع جنوباً.

همس

يتردد أن نقطة الإلتقاء المشتركة خلال اتصال بين مسؤولين كبيرين في المنطقة تتعلق بوقف النار أولاً..



نداء الوطن: خفايا

يشكو مواطنون من أنّ بعض مكاتب شركة «ألفا» تحصّل الفواتير على أساس سعر الدولار في السوق الموازية فيما يفترض أن يكون وفق سعر صيرفة.

يُلاحظ أنّ رئيس تيار سياسي بارز لم يصدر أي موقف تضامني مع أبناء غزة إزاء الحرب التي يتعرضون لها.

يقال إنّ شخصيات شيعية زارت مرجعاً رسمياً مهماً وقالت أمامه بصريح العبارة «إنّ ودائعنا ضاعت، ولا يمكن بالتالي المخاطرة بما تبقى لنا من منازل ومصالح»، في إشارة إلى الخشية من الانخراط في الحرب العسكرية.