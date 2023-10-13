عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 تشرين الأول 2023

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الأخبار: حرب تهجير غزة

الديار: «هلع» اسرائيلي يوتّر الحدود جنوبا ومخاوف من سوء تقدير يشعل فتيل الحرب

طهران تتحرك دبلوماسيا وبلينكن لنتنياهو: اهتموا بغزة ونحن نهتم بحزب الله!

«محاكاة» لادارة الكوارث اليوم لمواجهة المخاطر واعداد خطة طوارىء صحية

النهار: تشديد أميركي – فرنسي على منع تمدد الصراع إلى لبنان الحكومة تتضامن فلسطينياً وتلتزم الـ 1701... وتتحسب



البناء: اليوم حملة عربية عالمية لنصرة فلسطين… والعاروري يرد على حملة بلينكن نتنياهو يقدم حكومة الوحدة للكنيست… ولبيد: لم أشارك لان نتنياهو سبب الكارثة سفن بريطانية وحاملة طائرات أميركية ثانية لطمأنة الكيان والتجرؤ لاقتحام غزة



الجمهورية: الجنوب بين قواعد الإشتباك والتحذيرات

نداء الوطن: زيارة عبد اللهيان تأخّرت بسبب تعطيل إسرائيل الملاحة الجوّية في سوريا

"الحزب" في مجلس الوزراء: يوجِّه ميقاتي ويحاسِب بوحبيب



اللواء: أمن الجنوب في عهدة الجيش وميقاتي لإنهاء مقاطعة الجلسات

عبد اللهيان ليلاً في بيروت: سأجري محادثات حول غزة





l'orient le jour: Non à la guerre : le message en demi-teinte du gouvernement au Hezbollah