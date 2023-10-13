عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 تشرين الأول 2023

الأخبار: حرب تهجير غزة
الديار: «هلع» اسرائيلي يوتّر الحدود جنوبا ومخاوف من سوء تقدير يشعل فتيل الحرب
طهران تتحرك دبلوماسيا وبلينكن لنتنياهو: اهتموا بغزة ونحن نهتم بحزب الله!
«محاكاة» لادارة الكوارث اليوم لمواجهة المخاطر واعداد خطة طوارىء صحية
النهار: تشديد أميركي – فرنسي على منع تمدد الصراع إلى لبنان الحكومة تتضامن فلسطينياً وتلتزم الـ 1701... وتتحسب
البناء: اليوم حملة عربية عالمية لنصرة فلسطين… والعاروري يرد على حملة بلينكن نتنياهو يقدم حكومة الوحدة للكنيست… ولبيد: لم أشارك لان نتنياهو سبب الكارثة سفن بريطانية وحاملة طائرات أميركية ثانية لطمأنة الكيان والتجرؤ لاقتحام غزة
الجمهورية: الجنوب بين قواعد الإشتباك والتحذيرات
نداء الوطن: زيارة عبد اللهيان تأخّرت بسبب تعطيل إسرائيل الملاحة الجوّية في سوريا
"الحزب" في مجلس الوزراء: يوجِّه ميقاتي ويحاسِب بوحبيب
اللواء: أمن الجنوب في عهدة الجيش وميقاتي لإنهاء مقاطعة الجلسات
عبد اللهيان ليلاً في بيروت: سأجري محادثات حول غزة
l'orient le jour: Non à la guerre : le message en demi-teinte du gouvernement au Hezbollah