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جيش الإحتلال لا يريد فتح جبهة جديدة في الجنوب؟... المقاومة لن تخضع للضغوط

13
OCTOBER
2023
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

في لبنان، أشارت مصادر ميدانية في المقاومة لـ»البناء» الى أن «المقاومة استطاعت ببعض العمليات والإجراءات الأمنية والعسكرية والرسائل الإعلامية من أن توقف كيان الاحتلال على «إجر ونص» منذ 5 أيام كما سبق وقال الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله، وذلك من خلال حبس مئات آلاف المستوطنين في الملاجئ وإجلاء الآلاف من السكان وتعطيل كل دورة الحياة وبث الرعب في نفوس الجيش والمستوطنين، ما يجعل الكيان يعيش أسوأ مرحلة في تاريخه».

 

ولاحظت المصادر أن «جيش الاحتلال يحاول تفادي الاشتباك مع المقاومة على الحدود، وبالتالي لا يريد فتح جبهة جديدة في الجنوب لكي يريد التفرّغ للمعركة مع قطاع غزة»،

 

وشدّدت المصادر على أن «المقاومة لن تخضع للضغوط الدولية والأميركية تحديداً التي تحمل رسائل التهديد، وبالتالي لن توقف عملياتها على الحدود متى ترى ذلك مناسباً»، مشيرة الى أن «المقاومة لن تقف مكتوفة اليدين بحال تمادى العدو بعدوانه على لبنان أو على غزة»، مؤكدة أن المقاومة أعدّت مفاجآت مدوية ستقلب الموازين وتغير مجرى الحرب مع العدو الإسرائيلي وستسجّل إنجازات وانتصارات ستلاقي الانتصارات التي تسطرها المقاومة في فلسطين».

 

وتشير المصادر الى أن «الجبهة الداخلية الإسرائيلية لا تستطيع الاستمرار بأجواء الحرب والذعر والحياة تحت الأرض لوقت طويل».

البناء
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