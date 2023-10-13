"المعارضة": استخدام الأراضي اللبنانية وربطها بمصالح ايرانية مرفوض

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

في رود الأفعال السياسية، قالت مصادر المعارضة لـ»نداء الوطن» إنّ البيان الذي أصدرته يمثل «موقفاً حاسماً للتأكيد على وحدة الصف وطنياً بعد موقف مماثل رئاسياً».

ولفتت الى أنّ الرسالة كانت رباعية، فهي توجهت أولاً الى «حزب الله» قائلة: «إن استخدام الأراضي اللبنانية وربطها بمصالح استراتيجية ايرانية مرفوض».

كما توجهت الى حكومة تصريف الأعمال فاعتبرت أنها « تتحمل بتقاعسها المسؤولية عن تعريض لبنان لخطر الحرب والدمار».

ثم التفتت الى جوهر الصراع في غزة فأكدت على «إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حل الدولتين».