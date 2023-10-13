فتح جبهة الشمال؟... بلينكن: نحن نهتم بحزب الله!

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

كان لافتا دعوة صحيفة «اسرائيل اليوم» المقربة من رئيس الحكومة الاسرائيلية الى فتح جبهة الشمال قبل ان نصل إلى وضع مشابه لما وصلنا إليه في الجنوب، حسب تعبيرها، وقالت على إسرائيل أن ترد الآن بعدوانية، بل وربما الخروج إلى خطوة مبادر إليها. الافضل أن تتمكن إسرائيل من بدء المعركة في ظروف بداية أفضل.

وخلصت الى القول» واضح للجميع بأن أياماً دراماتيكية وقاسية لا تزال أمامنا. لكن إذا أردنا البقاء هنا، في الشرق الأوسط، فلا مفر أمامنا غير الانتصار»!

بلينكن: نحن نهتم بحزب الله!

وقد اوفدت واشنطن وزير خارجيتها أنتوني بلينكن الى اسرائيل حيث عقد مؤتمرا صحافيا مشتركا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعاد خلاله التحذير من محاولة استفادة بعض الأطراف الدولية من الصراع القائم، ومحاولة تدخلها أو تحريك جبهات موازية.

واكد المحلل العسكري في «قناة 13» الاسرائيلية الون بن دافيد، ان وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن أكد أنّ «الولايات المتحدة ستهتم بحزب الله إذا فتح جبهة أخرى». وطلب من إسرائيل أن تهتم بغزة وألا تفتح جبهة أخرى، وأضاف ان الولايات المتحدة لديها ما يكفي من القوة للتعامل مع حزب الله.