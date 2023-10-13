"المقاومة": تهجير الفلسطينيين الى سيناء لن يمر

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

فيما اعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام أن وتيرة التنسيق مع محور المقاومة ازدادت وتطوّرت في ما يتعلّق بمستقبل الصراع مع العدو، دعت الحركة الى النفير العام في لبنان والمخيمات الفلسطينية دعماً لعملية «طوفان الأقصى».

من جهتها لفتت مصادر معنية بهذا الملف، الى ان تحركات حزب الله حتى الآن مصممة لارباك جيش الاحتلال على الجبهة الجنوبية، وهو يتعامل مع الاحداث «دقيقة بدقيقة» وساعة بساعة» ربطا بما يحصل في الميدان في فلسطين وعلى الحدود الجنوبية، هو ثبت قواعد الاشتباك عبر استهدافه القوات الاسرائيلية ردا على استشهاد عناصره الثلاثة، وهو يعمل ضمن قاعدة اساسية وهي انه لا حياد في هذه المعركة، ولهذا رفع جهوزيته الميدانية لمواجهة اي اعتداء اسرائيلي «مباغت»او متى اقتضت الحاجة،اذا تجاوز العدو» الخطوط الحمر»، وهو ابقى على الغموض البناء حيال هذا السقف الذي حاول اكثر من دبلوماسي غربي في بيروت الحصول على اجابة واضحة حوله، لكن دو جدوى. لكن ما هو ثابت حتى الان، ان القضاء على حركة حماس غير مسموح، كما حصول «نكبة» جديدة اي تهجير الفلسطينيين الى سيناء، لن يمر، فيما يبقى السقف لاستمرار المجازر بحق المدنيين مفتوح على كافة الاحتمالات.

وقد طرا جديد على المشهد بالامس، قد يبنى عليه الكثير في الساعات القليلة المقبلة، مع توسيع اسرائيل رقعة المواجهة اثر استهداف مطاري دمشق وحلب بهجوم صاروخي أدى إلى خروجهما من الخدمة.