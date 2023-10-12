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النارُ مشتعلة في غزَّة، والجمرُ تحت الرماد في لبنان.

على ارض فلسطين المحتلة من إسرائيل، تدور اشرسُ المعارك، بين عدو يمارس اقصى درجات الهمجية، وشعب يمارس ابسط الحقوق، بالدفاع المشروع عن النفس، ضد عدوان مستمر منذ عقود.

اما على ارض لبنان المحتلة من سياسييه الفاسدين، فلا معارك، بل استسلام تام.

استسلام تام امام الغياب الكامل للدولة عن الأحداث، وما اجتماع حكومة نجيب ميقاتي المتأخر والفارغ الا من المزايدات اليوم الا الدليل.

استسلام تام امام الفراغ الرئاسي، وتسليمٌ لمصير الوطن الى دول تتضارب مصالحها، وسفراء يمثلون التناقضات.

استسلام تام امام الشلل التشريعي والفشل التنفيذي والعجز القضائي والانهيار الاقتصادي والمراوحة المالية، فلا مؤسسات ولا إصلاح ولا إرادة اصلاً بالنهوض.

وإزاء هذا الواقع الأسود، علق مسؤول ديبلوماسي اوروبي عبر الاوتيفي، متخوفاً من تمدد النزاع الدائر في غزة الى خارج الاراضي الفلسطينية، من دون ان يقتصر على جبهات وساحات، بل ليشمل دولاً قريبة وبعيدة، اذا لم تحصل مبادرات عقلانية في الوقت المناسب لتدارك الاسوأ كما قال.

وفيما لم ينفِ المسؤول الاوروبي الموجود في لبنان تبلغ حزب الله رسائل بوجوب ضبط النفس وعدم الانجرار الى الصراع المستجد، رأى انْ ليس من مصلحة للحزب في ان يفتح جبهة الجنوب، طالما ينظر اليه العالم كطرف قوي، لن تضيف الحرب الى رصيده شيئاً، لكن من دون ان يعني ذلك عدم التدخل اذا واجهت حماس صعوبات غير محسوبة.

اما لبنانياً، واذ اكد المسؤول الديبلوماسي الاوروبي ان اعمال الحفر في البلوك رقم 9 لن تتأثر بالأحداث، كشف ان الاعلان عن نتائج ايجابية متوقع قبل نهاية تشرين الاول الجاري.

وعلى الخط الرئاسي، رأى الديبلوماسي الاوروبي ان معادلة سليمان فرنجية-نواف سلام فُهمت بطريقة خاطئة، فهي لم تكن تعبّر عن دعم اشخاص محددين، بقدْر ما كانت محاولة لإيجاد مخرج تسووي، يقوم على اعطاء الرئاسة لفريق، ورئاسة الحكومة لفريق آخر، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة، لتصبح المرحلة الراهنة رئاسياً لبنانية بامتياز، كما قال، لافتاً الى وجوب التوقف عند الموقف المسيحي، كما عند رأي حزب الله في هذا الخصوص.

وعن المبادرة القطرية، نفى المسؤول الديبلوماسي الاوروبي علمَه بوجودها، واصفاً زيارات المسؤولين القطريين لبيروت بالدورية، ومستغرباً ما يقال عن دعم الدوحة لترشيح قائد الجيش، في وقت لم يطرح موفدها في لبنان اسمَه في اللقاءات التشاورية مع المعنيين.

وحول ملف النزوح السوري والموقف الاوروبي، اكتفى المسؤول الديبوماسي الاوروبي بالاشارة الى ان مقاربة الملف تتطلب انتخاب رئيس، وتكوين مؤسسات دستورية تتولى المسؤولية.