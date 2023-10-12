خاص- جورج عطالله للـtayyar.org معلّقاً على دعوة ميقاتي لبحث الوضع: "الحمدالله فاق" وهذا دليل على مراكمة الفشل تلو الفشل!

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غريس مخايل

علّق عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله عبر الـtayyar.org على انعقاد مجلس الوزراء المبتور للبحث في الأوضاع بعد عملية "طوفان الاقصى" بالقول: "الحمدالله فاق"، مشيراً الى أنه في ظروف من هذا النوع كان حريّاً به البحث في صيغة محدّدة للتشاور مع الوزراء هو الذي كان يدعو "على العمّال وعلى البطّال" الحكومة المبتورة للانعقاد وأضاف: "هذا التقاعس ليس الا الدليل الى مراكمة الفشل تلو فشل واستقالة الرجل من التزاماته الوطنية في الدرجة الأولى ومسؤولياته السياسية في الدرجة الثانية".

أما عن إعلان ميقاتي أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب سيزور سوريا في 23 الجاري للبحث في أزمة النزوح والثقل الذي ترخيه على لبنان، فقال عطالله: "أعتقد أنهم تأخّروا كثيراً وهذه الحكومة كانت مُطالبة منذ وقت طويل بأخذ المبادرة فحتى الأطراف التي كانت تتخذ موقفاً سلبيّاً من النظام السوري بدأت تتحدّث اليوم بلهجة مغايرة حيال هذا الملف". وأضاف: "نأمل في أن تكون المقاربة جدية هذه المرّة ويتم طرح خطوات عملانية على سوريا للبدء بعودة النازحين".



وختم عطالله بالقول: "على كل حال العبرة في الخواتيم وما سينتج عن هذه الزيارة من خطوات عملية، أما الكلام والإنشاء فمرفوضان والمطلوب خطوات عملانية".