الحلبي أعلن عن "خليّة أزمة" لتأمين استمرارية العام الدراسي

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أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مذكّرة تتعلّق بـاستحداث خلية أزمة في وزارة التربية والتعليم العالي لمتابعة الشؤون التربوية والتعليمية المختلفة وبخاصة سُبل تأمين استمرارية العام الدراسي 2023-2024.



وجاء في القرار: "لما كان إنطلاق العام الدراسي الحالي قد تزامَن مع أحداث عسكرية وأمنية خارج لبنان انعكست على استمرارية العمل في المؤسسات و#المدارس في عدد من المناطق حيث استدعت هذه الأحداث وقف التدريس فيها على سبل الإحتراز والحيطة ودرءاً لأي مخاطر أو أضرار قد تترتّب على بقائها عاملة في ظل الظروف السائدة المتولدة من هذه الأحداث. ولمّا كان يقتضي العمل على الحد من الإنعكاسات السلبية للأحداث الراهنة على سير التدريس في المؤسسات التعليمية كافة على إختلاف مراحل التعليم وأنواعه، وبالتالي إعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتقليص أثر هذه الإنعكاسات ، والآيلة إلى تحقيق تتابع العملية التعليمية التربوية فيها مع اتّخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير إحترازية من شأنها أن تحفظ السلامة العامة والشخصية للطلاب وللتلامذة ولأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين كافة لديها، ومِن شأنها أيضا أن تؤدي إلى اكتساب المتعلمين فيها المعارف والمهارات بالحد اللازم من هذه المكتسبات في هذا العام الدراسي".



وأضاف القرار: "ولمّا كان ما سبق بيانه يستدعي استحداث خلية أزمة في وزارة التربية والتعليم العالي برئاسة الوزير حامل حقيبتها تتالف من رئيس الجامعة اللبنانية، ومن رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء، ومن رؤساء الوحدات المركزية المرتبطين بالوزير مباشرة؛ ينضم اليها عند الاقتضاء مديرو التعليم، ومن يعنيهم الامر من رؤساء المناطق التربوية ورؤساء الدوائر الإقليمية في التعليم المهني والتقني، لتعنى هذه الخلية بمتابعة العمل التعليمي والتربوي في العام الدراسي الجاري، فترصد الاوضاع والأحداث، وتتابع مسارها، وتدرس سبل الحد من أي آثار أو نتائج سلبية لها، وتكون اجتماعاتها مفتوحة لهذه الغاية لِتضع بنتيجتها الخطط الملائمة والبرامج المناسبة لكفالة إستمرارية هذا العمل، ولضمان تحقيقه للأغراض التربوية والتعليمية المنشودة".



وتابع: "لذلك، تُشكّل خلية أزمة في وزارة التربية والتعليم العالي برئاسة الوزير، ومن السادة رئيس الجامعة اللبنانية، ورئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء، ومن كل من رؤساء الوحدات المركزية المرتبطين بوزير التربية والتعليم العالي مباشرة؛ وينضم اليها عند الاقتضاء كل من يعنيهم الامر من مديري التعليم في المديرية العامة للتربية ، ومن رؤساء المناطق التربوية، ورؤساء الدوائر الإقليمية في التعليم المهني والتقني، تناط بها المهام السابق بيانها".



ودعت وزارة التربية الخلية إلى "الاجتماع عند الساعة الثانية عشرة من ظهر نهار الإثنين الواقع في 16/10/2023".