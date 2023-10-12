living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مطلوبان للقضاء وقعا في قبضة عناصر حاجز ضهر البيدر

12
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ألقى عناصر حاجز ضهر البيدر القبض على شخص في سيّارة نوع "هيونداي i10" لون فضّي، وهو يحاول الفرار مع شخص آخر من السيارة، بعدما أوقفاهما عناصر الحاجز.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخليّ - شعبة العلاقات العامة بيانًا تضمن:

"اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر بسيّارة نوع "هيونداي i10" لون فضّي، متّجهةً بقاعاً وبداخلها شخصان.

عندما طلب عناصر الحاجز من السّائق إطفاء المحرّك وإبراز الأوراق الثّبوتية، ترجّل المشتبه فيهما من السّيّارة ولاذا بالفرار باتجاهين معاكسين، فطاردتهما العناصر وتمكّنت من إلقاء القبض على أحدهما، ويدعى:

م. ع. (من مواليد عام ١٩٨٢، لبناني)

في حين تمكّن الآخر من الفرار.

ضُبِطَ في السّيّارة مسدّس حربي ولوحات أجنبيّة.

وفي سياق متّصل:

اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك بشخصٍ على متن دراجة آليّة متّجهاً نحو بيروت، وتبيّن أنّه يدعى:

- م. ا. ح. (من مواليد عام 1985، سوري).

الذي تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب بلاغي بحث وتحرٍّ بجرم تزوير واستعمال مزوّر، وسرقة.

أودع الموقوفان والمضبوطات مخفر ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما عملاً بإشارة القضاء المختصّ."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   