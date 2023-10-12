"إسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام"...وزير يدعو "لوقفة تضامنية"!

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أكّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن خلال جلسة مجلس الوزراء، على " ضرورة العمل لتوحيد الكلمة العربية من أجل تأمين الدعم العربي والاقليمي و العالمي لغزة و شعبها".



وأشار خلال مداخلته الى "الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية المحقة من خلال ساعة تضامن في المدارس و الجامعات، يتم خلالها التأكيد على خيار لبنان العروبي الداعم للقضية الفلسطينية والتي يجب ان نربي أجيال المستقبل عليها وعلى مبادئها".



وأضاف، "لتثبيت الشعار الذي اطلقه الامام موسى الصدر في اذهان جميع ابناء الوطن أن إسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام".







ودعا" للوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية المحقة من خلال ساعة تضامن في المدارس و الجامعات، يتم خلالها لتأكيد خيار لبنان العروبي الداعم للقضية الفلسطينية والتي يجب ان نربي اجيال المستقبل عليها و على مبادئها".