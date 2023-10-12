درس لموضوع النزوح السوري وتداعياته...ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: أهميتها أنها تنعقد في وضع استثنائي

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يرأس رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في هذه الأثناء في السرايا تخصص لدرس موضوعي النزوح السوري وتداعياته، والوضع في الجنوب وفي قطاع غزة.

يشارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، السياحة وليد نصار، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، الأشغال العامة والنقل علي حمية، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن ،الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المهجرين عصام شرف الدين.

كما يحضر قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وفي مستهل الجلسة، أعلن ميقاتي أن اهمية الجلسة أنها تنعقد في وضع استثنائي نظرا لما يحصل عند الحدود وازمة النازحين.

كما يحضر قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.