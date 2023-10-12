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شراكة بين شركتي مدكو وBUMC

12
OCTOBER
2023
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أعلنت شركتا مدكو، موزعي زيوت Chevron و Havolineو Caltexفي لبنان، و BUMC وكلاء سيارات تويوتا ولكزس المعتمدون في لبنان عن شراكة بينهما، بحيث تعتمد شركة BUMC على الزيوت التي توزعها شركة مدكو وهي زيوت ذات نوعية وجودة ممتازة. وقد تم الاحتفال بإعلان الشراكة يوم الاثنين ٩ تشرين الأول في مقر شركة BUMC بحضور النائب الدكتور فريد البستاني الرئيس والمدير التنفيذي لشركةBUMC ، والسيد ريمون شماس الرئيس والمدير التنفيذي لشركةMEDCO ، والسيد فيليب بستاني المدير العام لشركةBUMC ، والسيدة ميشال شماس غرزوزي مديرة التطوير والتسويق في شركةMedco ، بالإضافة إلى السيد مايكل بستاني مدير التنفيذي للتطوير وعضو مجلس الادارة في شركة BUMC، والسيد نقولا ابو حلقة مدير الزيوت في شركةMedco .  كما وشارك في الاحتفال السيد مارون شماس نائب الرئيس والمدير التنفيذي في شركة مدكو والسيدة ماريا بستاني بحري مديرة التسويق في شركة BUMC عدد كبير من مدراء الشركتين.

وتلا الاحتفال حفل كوكتيل شرب خلاله الحاضرون نخب نجاح هذه الشراكة.

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