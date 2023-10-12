بعد مقابلتها مع "الأستاذ" افخاي ادرعي... إخبار ضدّ الإعلاميّة ليال الإختيار!

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أعلنت "هيئة ممثّلي الأسرى والمحرّرين"، في بيان، أنّ "المحامي غسان المولى تقدّم بوكالته عن: الإعلامي حسين مرتضى، الأسير المحرّر الجريح علي حسين مصطفى، الأسير المحرّر عباس عبد المنعم قبلان، الأسير المحرّر أحمد طالب، الإعلامي والأسير المحرّر شوقي مصطفى عواضة، الأسير المحرّر يوسف علي ترمس، الإعلامي والأسير المحرّر نبيه حسين عواضة ورفاقهم، بإخبار لدى المحكمة العسكرية، ضدّ الإعلاميّة ليال الإختيار (رقم الاخبار 20355/2023)؛ وذلك لإجرائها مقابلة صحافيّة على قناة "العربيّة" مع المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي".

وتعرضت ليال الاختيار، لموجة غضب واسعة بعدما أجرت مقابلة يوم أمس مع الناطق بإسم جيش الدفاع الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، حيث رحّبت به بالقول: "أستاذ أفيخاي" وذلك إثر تغطيتها أحداث غزة من استديوهات قناة "العربية".