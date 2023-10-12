تعزيزات إسرائيلية على الحدود مع لبنان... ماذا يحصل؟

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أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل", نقلاً عن الجيش الإسرائيلي بأنه "عزز قواته في المناطق الحدودية مع لبنان".



وأضافت، "قال الجيش الإسرائيلي إنه نشر جنود احتياط في البلدات الواقعة على الحدود اللبنانية وسط تعزيز عام للقوات في شمال إسرائيل".



وبحسب المنشور، فإن "المهام التي تقوم بها القوة تشمل "دوريات وتنظيم كمائن ووضع حواجز على الطرق لضمان سلامة السكان".

هذا ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس، وسط تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهدافات لتشمل جنوب لبنان.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة قتلى القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 1203 والجرحى إلى أكثر من 5700 في غزة، وإلى 29 قتيلا و180 جريحا في الضفة الغربية المحتلة.