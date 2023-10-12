تحضيرات خطيرة ضد غزة.. والعملية ستنطلق خلال 60 ساعة!

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أشارت مصادر ديبلوماسية غربية لـ”الديار”، الى ان ما يحضر لقطاع غزة كبير جدًا، ففي ظل اخفاق الجيش “الاسرائيلي”، يبدو ان مجموعة من الخبراء العسكريين الاميركيين التابعين للقيادة يتولون قيادة العمليات العسكرية وتنسيق التحركات الميدانية، وتأمين الدعم اللوجستي، وتنسيق التدخل “العسكري” الخارجي.

واشارت المصادر الى ان المرحلة الاساسية من العملية العسكرية ستبدأ في غضون 60 ساعة، بعد اكتمال المراحل المطلوبة والتي باتت في مراحلها الاخيرة، مع احتواء الجيش “الاسرائيلي” للضربة، وقرب انتهاء عمليات التمهيد المدفعي، فضلا عن تمرير صلاة يوم الجمعة في قطاع غزة.

وتابعت المصادر بانه حتى الساعة ثمة تأكيدات وضمانات بعدم فتح اي جبهات اخرى، خصوصا مع لبنان، في ظل اقرار “اسرائيل” بقبول العمليات ضمن حدود قواعد الاشتباك المعمول بها، عملا بتوازنات المعركة، معتبرة ان الحشود الاميركية هي ردعية وان امر “عملياتها” محدد حتى الساعة، مستدركة انه قابل للتعديل وفقا لتطورات الاحداث.