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هل تبقى الجبهة الجنوبية هادئة نسبياً في الوقت الحالي؟

12
OCTOBER
2023
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

تشير مصادر مطلعة على المجريات الميدانية على الحدود لـ»البناء» إلى أن «المواجهة الدائرة بين الحزب والقوات الاسرائيلية لا تزال ضمن نطاق محدود رغم تضرّر بعض الوحدات السكنيّة على ضفتي الحدود، وباستثناء استهداف مركز لحزب الله منذ يومين، إلا أن المواجهة بقيت ضمن قواعد الاشتباك، أي من دون استهداف الأبنية السكنية والمدنيين ولا البنى التحتية ولا المرافق الحيويّة، ما يعكس حرصاً من الطرفين على عدم توسيع رقعة الحرب في الوقت الراهن على الأقل»، موضحة أن «حزب الله يتصرّف بحكمة وذكاء في توجيه الرسائل للكيان الإسرائيلي والتي يفهمها جيداً».

 

ولفتت المصادر إلى أن «الحزب بدأ بضرب أهداف ضمن المنطقة التي تعتبرها الدولة اللبنانية أرضاً لبنانية لا سيما في مزارع شبعا، لكن الإسرائيلي هو الذي أخطأ في حساباته وردّ باستهداف مركز للحزب ما استدرج ردات الفعل والقصف المتبادل على مدى اليومين الماضيين»،

 

وإذ رجحت المصادر «أن تبقى الجبهة هادئة نسبياً في الوقت الحالي، لكن من دون أن تستبعد انزلاق الأوضاع الى مرحلة أسوأ وتوسيع رقعة البحر لا سيما أن المؤشرات السلبية تتراكم وتزداد الحرب سخونة والوضع خطورة مع تأليف حكومة إسرائيلية جديدة من ائتلاف الموالاة والمعارضة لتغطية العملية العسكرية البرية المتوقعة على غزة، ما سيغير حسابات مختلف القوى المعنية بالحرب ويبدّل مسار الحرب، من خلال تسخين الجبهة الجنوبية ودخول جبهات جديدة في المنطقة على خط المواجهة من لبنان والجولان في سورية ومن العراق واليمن وربما من جبهات أخرى لم يكشف عنها بعد».

البناء
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