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عناوين الصحف ليوم الخميس 12 تشرين الأول 2023

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الأخبار: أميركا تمسك بقرار إسرائيل

 

 

 

الديار: ارباك اسرائيلي غير مسبوق بعد بيانات عن دخول 20 طائرة شراعية من لبنان
حزب الله دمر ناقلتي جند بصواريخ «كورنيت» وقتلى وجرحى
واشنطن واوروبا تطالبان بمعلومات عن الاسرى وحماس ترد: وقف العدوان أولا

 

 

 

النهار: أي موقف للحكومة من إسقاط القرار 1701؟

 

 

 

البناء: حكومة وحدة في الكيان ونتنياهو وبني غانتس وغالانت يقرعون الطبول… هآرتس تدعو للتفاوض / حزب الله يقصف موقعاً حدودياً ويوقع قتلى… والرعب يدفع قيادة الجليل لتوهّم طائرات شراعية مسلحة / عمان تتصدّر المشهد العربي المتضامن مع غزة بعد صنعاء… وفيينا دولياً بعد نيويورك وبوسطن /

 

 

 

الجمهورية: رسائل دولية لضبط الحدود الجنوبية:
واشنطن: لا مؤشرات على تدخل لمؤازرة حماس

 

 

 


نداء الوطن: قصف متبادل... و"إنذار كاذب" روّع سكان شمال إسرائيل
جبهة الجنوب على "التوتر العالي"

 

 

 

اللواء: قلق أميركي من هجمات حزب الله.. وبني غانتس: سنزلزل لبنان
مجلس الوزراء اليوم بين النصاب والغياب.. ومسيرة تضامن في بيروت غداً

 

 



l'orient le jour: Israël face au guêpier d’une offensive terrestre à Gaza

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