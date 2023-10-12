عناوين الصحف ليوم الخميس 12 تشرين الأول 2023

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الأخبار: أميركا تمسك بقرار إسرائيل

الديار: ارباك اسرائيلي غير مسبوق بعد بيانات عن دخول 20 طائرة شراعية من لبنان

حزب الله دمر ناقلتي جند بصواريخ «كورنيت» وقتلى وجرحى

واشنطن واوروبا تطالبان بمعلومات عن الاسرى وحماس ترد: وقف العدوان أولا

النهار: أي موقف للحكومة من إسقاط القرار 1701؟

البناء: حكومة وحدة في الكيان ونتنياهو وبني غانتس وغالانت يقرعون الطبول… هآرتس تدعو للتفاوض / حزب الله يقصف موقعاً حدودياً ويوقع قتلى… والرعب يدفع قيادة الجليل لتوهّم طائرات شراعية مسلحة / عمان تتصدّر المشهد العربي المتضامن مع غزة بعد صنعاء… وفيينا دولياً بعد نيويورك وبوسطن /

الجمهورية: رسائل دولية لضبط الحدود الجنوبية:

واشنطن: لا مؤشرات على تدخل لمؤازرة حماس



نداء الوطن: قصف متبادل... و"إنذار كاذب" روّع سكان شمال إسرائيل

جبهة الجنوب على "التوتر العالي"

اللواء: قلق أميركي من هجمات حزب الله.. وبني غانتس: سنزلزل لبنان

مجلس الوزراء اليوم بين النصاب والغياب.. ومسيرة تضامن في بيروت غداً





l'orient le jour: Israël face au guêpier d’une offensive terrestre à Gaza