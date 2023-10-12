عناوين الصحف ليوم الخميس 12 تشرين الأول 2023

الأخبار: أميركا تمسك بقرار إسرائيل
الديار: ارباك اسرائيلي غير مسبوق بعد بيانات عن دخول 20 طائرة شراعية من لبنان
حزب الله دمر ناقلتي جند بصواريخ «كورنيت» وقتلى وجرحى
واشنطن واوروبا تطالبان بمعلومات عن الاسرى وحماس ترد: وقف العدوان أولا
النهار: أي موقف للحكومة من إسقاط القرار 1701؟
البناء: حكومة وحدة في الكيان ونتنياهو وبني غانتس وغالانت يقرعون الطبول… هآرتس تدعو للتفاوض / حزب الله يقصف موقعاً حدودياً ويوقع قتلى… والرعب يدفع قيادة الجليل لتوهّم طائرات شراعية مسلحة / عمان تتصدّر المشهد العربي المتضامن مع غزة بعد صنعاء… وفيينا دولياً بعد نيويورك وبوسطن /
الجمهورية: رسائل دولية لضبط الحدود الجنوبية:
واشنطن: لا مؤشرات على تدخل لمؤازرة حماس
نداء الوطن: قصف متبادل... و"إنذار كاذب" روّع سكان شمال إسرائيل
جبهة الجنوب على "التوتر العالي"
اللواء: قلق أميركي من هجمات حزب الله.. وبني غانتس: سنزلزل لبنان
مجلس الوزراء اليوم بين النصاب والغياب.. ومسيرة تضامن في بيروت غداً
l'orient le jour: Israël face au guêpier d’une offensive terrestre à Gaza