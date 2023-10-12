أسرار الصحف ليوم الخميس 12 تشرين الأول 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

علق أحد الإعلاميين ساخراً من إعلان جيش الاحتلال المستنفر في الجليل عن خمس عشرة طائرة شراعية مسلحة اخترقت الأجواء من جنوب لبنان بعد عبور سرب من البجع الأجواء من لبنان إلى فلسطين المحتلة بقوله يبدو أن انقلاب المشهد بين لبنان و»اسرائيل» سيسمح برد الجواب لغولدا مائير على قولها عام 67 إنها لو أرادت احتلال لبنان لأرسلت الفرقة الموسيقية بدل الجيش، حيث يمكن للسيد حسن نصرالله أن يقول اليوم وبعد ما جرى في غزة إن الدخول إلى الجليل لم يعد بحاجة إلى قوة الرضوان لأن كشافة المهدي تكفي.

خفايا

قال خبراء عسكريون إن استمرار القدرة الصاروخية للمقاومة الفلسطينية من غزة بكامل لياقتها ورشاقتها وكفاءتها بفعالية طاقمها البشري رغم خمسة أيام من القصف الجوي ألقيت خلالها آلاف أطنان القنابل ودمرت أحياء كاملة بقيت الصواريخ تخرج من بين ركامها وبقيت الصواريخ بأعداد هائلة تطال كامل مساحة فلسطين وتفشل القبة الحديدية في صدها يقول إن الفشل الاسرائيلي الذريع ينتظر العملية البرية الإسرائيلية لأن ما يصحّ في منظومة الصواريخ يصح أكثر في منظومات الدفاع البشرية وطواقم الكورنيت في طليعتها



اللواء: أسرار

لغز

تختلف تقديرات الخبراء حول الموعد الممكن لبدء العمليات البرية باتجاه قطاع غزة.



غمز

فُهم أن جانباً من خلفية موقف حزب بارز من دولة كبرى مرتبط بما نقل إليه عن لسان إدارة هذه الدولة.



همس

سُئل وسيط يتحرك بين القوى اللبنانية عن موقف بلاده من اسم الرئيس المناسب، والخطوة التالية فاكتفى بإجابة موجزة: لم أتبلغ شيئاً حول ذلك.



نداء الوطن: خفايا

يشكو البعض من عمل جهاز أمني خصوصاً في ما يتعلق بأزمة النزوح حيث يتردد أنّه لا يقوم بأي دور جدي يلجم التفلت فيما المسؤولية ملقاة على عاتق الجيش وحده.

على رغم سيطرة أجواء الحرب إلّا أنّ بعض الشخصيات تتحدث عن تفعيل الدور القطري رئاسياً نظراً لخطورة الوضع حيث قد يكون التوتر دافعاً لإنجاز الاستحقاق.

تسود حال من الهلع لدى كثير من اللبنانيين، ويترجم هذا الهلع من خلال تخزين المواد الغذائية وبعض الادوية والمحروقات، في ظل عدم قدرة السلطات على توضيح حقيقة الوضع لهم.