living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 12 تشرين الأول 2023

12
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس
علق أحد الإعلاميين ساخراً من إعلان جيش الاحتلال المستنفر في الجليل عن خمس عشرة طائرة شراعية مسلحة اخترقت الأجواء من جنوب لبنان بعد عبور سرب من البجع الأجواء من لبنان إلى فلسطين المحتلة بقوله يبدو أن انقلاب المشهد بين لبنان و»اسرائيل» سيسمح برد الجواب لغولدا مائير على قولها عام 67 إنها لو أرادت احتلال لبنان لأرسلت الفرقة الموسيقية بدل الجيش، حيث يمكن للسيد حسن نصرالله أن يقول اليوم وبعد ما جرى في غزة إن الدخول إلى الجليل لم يعد بحاجة إلى قوة الرضوان لأن كشافة المهدي تكفي.

خفايا

قال خبراء عسكريون إن استمرار القدرة الصاروخية للمقاومة الفلسطينية من غزة بكامل لياقتها ورشاقتها وكفاءتها بفعالية طاقمها البشري رغم خمسة أيام من القصف الجوي ألقيت خلالها آلاف أطنان القنابل ودمرت أحياء كاملة بقيت الصواريخ تخرج من بين ركامها وبقيت الصواريخ بأعداد هائلة تطال كامل مساحة فلسطين وتفشل القبة الحديدية في صدها يقول إن الفشل الاسرائيلي الذريع ينتظر العملية البرية الإسرائيلية لأن ما يصحّ في منظومة الصواريخ يصح أكثر في منظومات الدفاع البشرية وطواقم الكورنيت في طليعتها

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
تختلف تقديرات الخبراء حول الموعد الممكن لبدء العمليات البرية باتجاه قطاع غزة.


غمز
فُهم أن جانباً من خلفية موقف حزب بارز من دولة كبرى مرتبط بما نقل إليه عن لسان إدارة هذه الدولة.


همس
سُئل وسيط يتحرك بين القوى اللبنانية عن موقف بلاده من اسم الرئيس المناسب، والخطوة التالية فاكتفى بإجابة موجزة: لم أتبلغ شيئاً حول ذلك.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يشكو البعض من عمل جهاز أمني خصوصاً في ما يتعلق بأزمة النزوح حيث يتردد أنّه لا يقوم بأي دور جدي يلجم التفلت فيما المسؤولية ملقاة على عاتق الجيش وحده.

 

على رغم سيطرة أجواء الحرب إلّا أنّ بعض الشخصيات تتحدث عن تفعيل الدور القطري رئاسياً نظراً لخطورة الوضع حيث قد يكون التوتر دافعاً لإنجاز الاستحقاق.

 

تسود حال من الهلع لدى كثير من اللبنانيين، ويترجم هذا الهلع من خلال تخزين المواد الغذائية وبعض الادوية والمحروقات، في ظل عدم قدرة السلطات على توضيح حقيقة الوضع لهم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   