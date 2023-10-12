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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

حسب المتابعين للاتصالات في بيروت فان المعادلة باتت واضحة، اي هجوم بري على غزة فان جبهات لبنان والجولان وصولا الى العراق ستشتعل كلها، وستصيب القوات الأميركية في العراق وسوريا، وسيناريو «طوفان الأقصى» قد ينفذ من جنوب لبنان،

وفي المعلومات، ان مصر أبلغت تل أبيب بأن جبهة جنوب لبنان ستشتعل في حال اقدمت «إسرائيل» على الهجوم البري على غزة، وهذا ما دفع واشنطن إلى ممارسة كافة الضغوط على حزب الله وصولا الى توجيه تحذيرات للمسؤولين اللبنانيين من مغبة دخول حزب الله في المواجهة، وهذه التحذيرات نقلتها السفيرة الأميركية،

ومن المعلوم ان سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قال ردا عليها في خطابات سابقة: «إسرائيل» ستعود للعصر الحجري وليس لبنان في اي مواجهة مقبلة .



وحسب المصادر الفلسطينية في بيروت، الحرب طويلة، والمقاومة استعدت لكل الاحتمالات، «وغزة تحت الارض وفوق الأرض» قادرة على المواجهة لسنوات ولديها كل الامكانات، و «إسرائيل» عاجزة عن خوض الحروب الطويلة ولا تستطيع تحمل الخسائر البشرية والاقتصادية، ودخول غزة لن يكون نزهة مع سقوط مئات الصواريخ يوميا على كيان العدو من كل الجبهات.

وحسب المصادر الفلسطينية، من بادر إلى الهجوم وطوفان الأقصى وضع كل الاحتمالات ورسم كل السيناريوات.