خاص- غسان عطالله: صمت بعض الأنظمة أفظع من بربرية اسرائيل ونرفض استخدام الجنوب من طرف غير لبناني!

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غريس مخايل-

اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله عبر الـtayyar.org "أننا متعاطفون الى أقصى الحدود مع الشعب الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال الاسرائيلي، "وقال: "إننا نشدّ على يدهم حين تكون المقاومة من داخل فلسطين المحتلّة أما أن تستخدم الأراضي اللبنانية من غير اللبنانيين لإطلاق الصواريخ أو لفتح الجبهات، فأمر مرفوض ومن هنا أتت تغريدة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالأمس".

وأشار عطالله الى أن صمت بعض الأنظمة عمّا يحصل وتواطؤ بعض آخر على الشعب الفلسطيني، أفظع من البربرية التي تمارسها اسرائيل على المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ عزّل في غزّة.

وحول ما يُحكى عن أن النازحين السوريين يأخذون مكان أهل بعض القرى والبلدات الجنوبية التي نزح أهلها خوفاً من اشتعال لجبهة، شدّد عطالله على "أنه اذا صحّ الأمر فستكون له تداعيات خطيرة وعلى القوى الأمنية أن تتحمل مسؤوليتها لمنع حصوله لأنه قد يسبب بفتنة كبيرة قد لا تُحمد عقباها".

وأضاف عطالله: "نستغرب غياب الدولة اللبنانية منذ السبت حتى اليوم عن كل ما يجري، ونحمّل المعنيين مسؤولية عدم أخذ موقف واضح لحماية لبنان وشعبه من تداعيات ما يجري على الساحة الفلسطينية".

وردّاً على سؤال حول الجدل الحاصل على مواقع التواصل حول فتح الأبواب أمام النازحين من عدمه، قال عطالله: "نتمنى أن يبقى أهل الجنوب في منازلهم والا تكون هناك حرب ولكن في حال حصولها فموقف التيار الوطني الحر لم ولن يتغيّر بالوقوف الى جانب أي مكوّن لبناني اذا تعرّض للخطر أو لأي مكروه".