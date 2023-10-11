"هل سيقصفون لبنان أم ماذا؟"... بوتين عن ارسال الولايات المتحدة حاملات الطائرات: مثل هذه التصرفات تؤجج الوضع

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اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة اليوم الأربعاء بتأجيج الوضع في الشرق الأوسط بعد إرسالها حاملة طائرات إلى المنطقة، قائلا إن هناك حاجة إلى "حلول وسط" وأعرب عن أمله في أن يسود المنطق السليم.

ووصف رئيس الكرملين تفجر العنف بين إسرائيل والفلسطينيين بأنه مثال حي على فشل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، والتي يقول إنها لم تأخذ في الاعتبار احتياجات الفلسطينيين.

وقال بوتين خلال مؤتمر للطاقة في موسكو إن الخطوة الأمريكية، التي انتقدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة يوم الثلاثاء، كانت خطأ.

"لا أفهم لماذا تقوم الولايات المتحدة بارسال حاملات الطائرات إلى البحر الأبيض المتوسط. لا أفهم حقًا المغزى من ذلك. هل سيقصفون لبنان أم ماذا؟"

أم أنهم قرروا محاولة تخويف شخص ما؟ هناك أناس لم يعودوا خائفين من أي شيء. هذه ليست الطريقة لحل المشكلة. ولابد من البحث عن حلول توفيقية. وبطبيعة الحال، فإن مثل هذه التصرفات تؤجج الوضع."