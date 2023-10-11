الخطوات التحضيرية لجر مياه آبار بسري الى بلدات اقليم الخروب...عرضه الحجار مع جان جبران

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اعلن النائب السابق محمد الحجار في بيان، انه "في إطار التحضيرات المطلوبة لإطلاق مشروع جرّ مياه آبار بسري إلى خزان بلدة بسابا الذي تمّ بناؤه مؤخراً بهبة من اليونسيف، ومنه إلى قرى وبلدات إقليم الخروب وبالتوازي مع قرب إنتهاء تحضيرات متعهد حفر الآبار للبدء في أعمال إستكمال حفرها، عقدت اليوم إجتماعاً في مكتب رئيس مجلس إلادارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الصديق المهندس جان جبران بحضور المسؤولين في المؤسسة عن إدارة المشاريع المموّلة من الهبة الألمانية ومن ضمنها مشروع ضخ وجرّ مياه بسري إلى بسابا. إستعرضنا في الإجتماع الخطوات التحضيرية المطلوبة وكانت توجيهات المهندس جبران واضحة وحاسمة لإعطاء الأولوية في التنفيذ لهكذا مشروع والقيام بالأجراءات اللازمة لذلك، وبالتوازي مع أعمال إستكمال حفر الآبار نظراً لأهمية المشروع وللآمال المعلّقة عليه لحلّ أزمة المياه في الإقليم".