توقيف امرأة على متن سيّارة رباعيّة الدّفع مسروقة من حارة حريك

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أعلنت المديريّـة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـة العلاقـات العامّـة، أنه "السّاعة 3:00 من فجر تاريخ 10/10/2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بسيّارة رباعيّة الدفع نوع "هيونداي توكسون" لون أسود متّجهة من بيروت إلى البقاع، وعلى متنها: ن. ح. (من مواليد عام 2000، لبنانيّة)".

وأوضحت المديرية، أنه "من خلال المتابعة، تبيّن أنّ السيّارة مسروقة من محلّة حارة حريك - الضّاحية الجنوبية، وتمّ تسليمها إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحقّ (ن. ح.)، وأودعت مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتوسّع بالتّحقيق معها، بناءً على اشارة القضاء المختصّ".