تعميم من قائمقام زغرتا حول تنظيم وجود النازحين في القضاء واجتماع لمتابعة التداعيات

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طلبت قائمقام زغرتا ايمان الرافعي، في تعميم الى بلديات قضاء زغرتا ومخاتير القرى التي ليس فيها بلديات حول تنظيم وجود النازحين السوريين في القضاء، ايداع القائمقامية وبالسرعة القصوى (خلال مهلة عشرة أيام)، نتائج المسح والتعداد للنازحين السوريين القاطنين ضمن النطاق البلدي وتكليف من يلزم اجراء الكشف الفوري على اماكن سكنهم والتشدد في إزالة التعديات على البنى التحتية وانذار المحال المستثمرة من قبل نازحين سوريين من دون حيازة الترخيص القانوني بوجوب الاقفال فورا كما وانذار كافة المؤسسات والمصانع العاملة.