سلوم يدعو الى تحييد لبنان: أي إستنزاف قد يحصل في لبنان سيكون له وقعه الكارثي!

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استنكر نقيب صيادلة لبنان جو سلوم, في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، "الاعتداءات البربريّة الاسرائليّة على قطاع غزّة".

وأكّد, على "حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن أرضه".

في المقابل, دعا سلوم, "المجتمع الدولي والممسكين بزمام الملف الى تحييد لبنان, إذ أن أي إستنزاف قد يحصل في لبنان سيكون له وقعه الكارثي على الواقع الصحي والدوائي المتهالك أصلاً والذي يعيش أسوأ مرحلة في تاريخه من صعوبات في القطاع الإستشفائي وانقطاع حاد في أدوية السرطان والأمراض المستعصية، وغياب الجهوزية للحالات الدوائية والصحيّة سيّما في الكوارث والحروب".

وختم سلوم, "كل التعويل على وطنيّة من يُمسك بزمام الأمور ليُبعد الكأس الذي ليس بإستطاعة أو مقدرة اللبنانيين على تجرّعه".