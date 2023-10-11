المقاومة تعلن عن استهداف موقع عسكري اسرائيلي وسقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة بين قتيل وجريح!

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صدر عن المقاومة الإسلامية في لبنان، بيانٌ جاء فيه:

في ردٍّ حازم على الاعتداءات الصهيونية يوم الاثنين الموافق في 09/10/2023 والتي أدّت إلى استشـ ـ هاد عدد من الأخوة المجـ ـاهدين وهم الشهد اء: حسام ابراهيم، علي فتوني، علي حدرج. قام مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم الأربعاء 11/10/2023 باستهداف موقع الجرداح الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح.

إنّ المقاومة الإسلامية تؤكد مُجدّدًا أنها ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف بلدنا وأمن شعبنا خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهدا ء.

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.