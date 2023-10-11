"قرارٌ لا رجعة فيه".. ماذا كشف منصوري عن الاحتياطات الأجنبية؟

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أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري, أن "الاحتياطات الأجنبية في لبنان تشهد حالياً زيادة".



وشدد, في حديث لـ"الشرق بلومبرغ", على أنها "لم تتناقص منذ الأول من آب، "بل على العكس، فإن مداخيل للدولة بالعملات الأجنبية تزيد هذه الاحتياطات".



ونبّه منصوري, الى أن "هذه الاحتياطات "لن تُمس".

وطالب الدولة, "بالاعتماد على "مداخيلها الداخلية" في عمليات التمويل".



وفي الإطار ذاته، أشار, إلى أن "التعاون بين المركزي والحكومة أدى إلى مداخيل بنحو 20 تريليون ليرة في آب ، وزادت إلى نحو 25 تريليوناً في ايلول".



ولفت منصوري, الى أن "آلية اتخاذ القرار السياسي في لبنان "معقدة"، وأن الوضع في البلاد اليوم "أصعب بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية، ولأن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال".



وأضاف, "من الصعب القول إن هناك تقدماً على هذا الصعيد".



وأكد منصوري, أن "قرار عدم تمويل الدولة سواء بالليرة أو الدولار، "لا رجعة فيه".



واعتبر, أنه "قرار "إصلاحي"، ولا يمكن للحكومة أو وزارة المال أن تعارضه، "بل على العكس تماماً، هناك تعاون وثيق اليوم بين المصرف المركزي والحكومة اللبنانية ووزارة المال لإنجاح هذا التوجه، وليس الضغط لتغيير هذا التوجه".