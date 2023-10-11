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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 تشرين الأول 2023

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الأخبار: حرب أميركا

أميركا تقود الحرب الإسرائيلية ضدّ غزة... ومحور المقاومة في استنفار
إسرائيل تدرس الهجوم البرّي: الأولوية لـ«محو العار»
غزة تحت الحصار: جريمة حرب معلَنة

 

 

الديار: «طوفان» 7 تشرين خلطَ الاوراق السياسية... المنطقة مقبلة على تحولات كبرى
قصفٌ مدفعي اسرائيلي ليلاً على الحدود... والمقاومة تدمِّر ملالة بصاروخين موجّهين
الاحتلال الى حرب شاملة على غزة و«القسّام» تدك عسقلان وتل أبيب..

 

 



النهار: المواجهة إلى انفلات و"حماس" تتبنى صواريخ الجنوب

 

 


البناء: بايدن يستنفر إمكانات أميركا إلى جانب كيان الاحتلال.. والحاملة فورد وصلت المنطقة / نتنياهو يملأ الانتظار بالقتل والدمار والحصار في غزة… وأسئلة عن المعارضة والجيش ولبنان / العمليات الفلسطينية عبر الحدود تعقبها الحشود… وحزب الله يدمّر ملالة في أفيفيم… وطوفان في عمان /

 

 


اللواء: «مناوشات الجنوب»: إعلان الحرب رهن توسُّع المواجهات في الإقليم

 

 



الجمهورية: جبهة الجنوب مفتاحها غزة
الحرب مستمرة... القتلى بالآلاف

 

 

 


نداء الوطن: قلق من انتشار النازحين السوريين في مناطق حدودية
"الحزب" تبلّغ تحذيرات من فتح الجبهة والجنوب يتيم إلى مائدة الحكومة

 

 

 


l'orient le jour: Nasrallah et Khamenei face à l’abîme

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