أسرار الصحف ليوم الأربعاء 11 تشرين الأول 2023

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البناء: خفايا وكواليس



كواليس

توقع مصدر دبلوماسي أن يتأخر وصول حاملة الطائرات الأميركية بضعة أيام لأن إعلان وصولها محرج لبنيامين نتنياهو لبدء عملية عسكرية برية في غزة بما يوحيه الوصول معنوياً من دعم، بينما لا يبدو أن جيش الاحتلال جاهز لبدء عملية عسكرية، ولا البيئة السياسية للكيان مهيأة لها، ولا جغرافيا المنطقة عسكرياً شمالاً وجنوباً مدروسة كفاية للتورط بها. وقد يمنح التأخر المزيد من الوقت للمزيد من الدراسات والترتيبات، رغم أن لا دور عسكرياً لحاملة الطائرات في الحرب.



خفايا

قال مصدر نيابي إن تبادل أدوار ومواقف لمسه المعنيون بين الموقفين الفرنسي والقطري وبعدما كان الفرنسي يمتدح حزب الله ودوره الإقليمي ويدعو لأهمية التوافق الرئاسي معه، بينما كان القطري يشكو من موقف حزب الله ويتهمه بربط لبنان بصراعات المنطقة، صار الفرنسي يبدي انزعاجاً من سعي حزب الله للدخول على خط حرب غزة، وانتقل القطري إلى الإشادة بأهمية دور حزب الله الإقليمي، خصوصاً الرهان عليه لنصرة غزة ويبدي انزعاجاً من الذين يرفضون قيام حزب الله بالدخول على خط الحرب في المنطقة.



اللواء: أسرار

لغز

عاد نازحون من بعض القرى المحاذية للشريط الحدودي إلى منازلهم، في حين تمضي غالبية القرى حياتها بصورة شبه عادية.



غمز

يتصرف مرشح رئاسي، وكأنه هو الرئيس المقبل، طال الوقت أم قصر..



همس



تكاد دولة كبرى، مع ارتياحها المؤكد للإنشغال الغربي والأميركي بحرب إسرائيل - حماس، كأنها غائبة عن مجريات هذه الحرب!

نداء الوطن: خفايا

قامت شخصية مصرفية بتقليص نشاطاتها ودعمها لجمعيات في منطقتها وذلك بعدما علت صرخة الأهالي المنددة بتصرفات بعض المحسوبين على هذه الشخصية.

يحاول مسؤول أمني بارز لعب دور الوساطة بين دولة خارجية وقوة لبنانية فاعلة في مسعى للجم التطورات العسكرية.

يتجنّب مسؤول نقدي كبير الحديث عن الاتفاق مع صندوق النقد، وعندما يُسأل يراوغ وهو العارف ان فريقه السياسي لا يريد الاتفاق مع الصندوق.