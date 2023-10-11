living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 11 تشرين الأول 2023

11
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقع مصدر دبلوماسي أن يتأخر وصول حاملة الطائرات الأميركية بضعة أيام لأن إعلان وصولها محرج لبنيامين نتنياهو لبدء عملية عسكرية برية في غزة بما يوحيه الوصول معنوياً من دعم، بينما لا يبدو أن جيش الاحتلال جاهز لبدء عملية عسكرية، ولا البيئة السياسية للكيان مهيأة لها، ولا جغرافيا المنطقة عسكرياً شمالاً وجنوباً مدروسة كفاية للتورط بها. وقد يمنح التأخر المزيد من الوقت للمزيد من الدراسات والترتيبات، رغم أن لا دور عسكرياً لحاملة الطائرات في الحرب.


خفايا

قال مصدر نيابي إن تبادل أدوار ومواقف لمسه المعنيون بين الموقفين الفرنسي والقطري وبعدما كان الفرنسي يمتدح حزب الله ودوره الإقليمي ويدعو لأهمية التوافق الرئاسي معه، بينما كان القطري يشكو من موقف حزب الله ويتهمه بربط لبنان بصراعات المنطقة، صار الفرنسي يبدي انزعاجاً من سعي حزب الله للدخول على خط حرب غزة، وانتقل القطري إلى الإشادة بأهمية دور حزب الله الإقليمي، خصوصاً الرهان عليه لنصرة غزة ويبدي انزعاجاً من الذين يرفضون قيام حزب الله بالدخول على خط الحرب في المنطقة.

 

 


اللواء: أسرار

لغز

عاد نازحون من بعض القرى المحاذية للشريط الحدودي إلى منازلهم، في حين تمضي غالبية القرى حياتها بصورة شبه عادية.


غمز

يتصرف مرشح رئاسي، وكأنه هو الرئيس المقبل، طال الوقت أم قصر..


همس

تكاد دولة كبرى، مع ارتياحها المؤكد للإنشغال الغربي والأميركي بحرب إسرائيل - حماس، كأنها غائبة عن مجريات هذه الحرب!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

قامت شخصية مصرفية بتقليص نشاطاتها ودعمها لجمعيات في منطقتها وذلك بعدما علت صرخة الأهالي المنددة بتصرفات بعض المحسوبين على هذه الشخصية.

 

يحاول مسؤول أمني بارز لعب دور الوساطة بين دولة خارجية وقوة لبنانية فاعلة في مسعى للجم التطورات العسكرية.

 

يتجنّب مسؤول نقدي كبير الحديث عن الاتفاق مع صندوق النقد، وعندما يُسأل يراوغ وهو العارف ان فريقه السياسي لا يريد الاتفاق مع الصندوق.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   