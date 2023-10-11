قلق من انتشار النازحين السوريين في مناطق حدودية

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

إستغرب رئيس بلدية رميش ميلاد العلم وجود حركة دخول كبيرة للنازحين السوريين نحو البلدة. وأوضح العلم أنه «في وقت رحل أبناء البلدة خوفاً، فاجأنا دخول السوريين بأعداد كبيرة نحو البلدة».

وأشار إلى أنه جرى توقيفهم وترحيل من دخل خلسة. وأعلن: «لا أعرف إن كانوا مدسوسين أو لديهم هدف السرقة أو ربما احتلال منازلنا».

وأشار إلى أنهم «حين حاولوا الدخول ليلاً كانوا يكبّرون «الله أكبر»، وهذا أمر يستدعي القلق». ولفت في هذا الإطار إلى وجود تنسيق كامل مع بلدية عيتا الشعب في هذا الملف.