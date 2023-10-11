العميد خلف: أدعو «حماس» الى مواصلة العملية

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

يقول العميد المتقاعد جوني خلف في حديث لـ «الديار» : «لا شك في انّ حركة «حماس» حققت انتصاراً، لكن عليها التنبه الى ردّات الفعل الاسرائيلية، فالمعارضة باتت مع نتنياهو وهذه تداعيات سلبية، لان هدفهم تأمين وتثبيت الوجود، لذا عادت المعركة وإتخذت طابعاً آخر، لانّ المستوطنات تعاد الواحدة تلو الاخرى، والقوات البرّية الاسرائيلية دخلت اليها، لذا اصبح الدخول اليها صعباً من قبل «حماس»، وهنالك حشد برّي لا مثيل له الى غلاف غزة، وعلى جهة الجنوب وضعوا مئة الف جندي تجنباً لأي حدث، لذا يجب درس الحسابات جيداً، وادعو حركة «حماس» الى مواصلة العملية».

واشار العميد خلف الى غياب التدخّل الدولي الجدّي، لوقف العمليات العسكرية بين الطرفين، وأضاف: «اذا اراد الجيش الاسرائيلي الدخول الى غزة، لن يستطيع إيقاف المعركة إلا اذا حقق هدفاً كبيراً، واليوم نعيش مرحلة تبادل في العمليات، لانّ الحرب الحقيقية هي الدخول برّاً وإحتلال الاراضي».