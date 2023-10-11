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شهية "إسرائيل" مفتوحة لإنجاز أكبر قدر من الأهداف على مستوى ساحات محور المقاومة كلها

11
OCTOBER
2023
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بعض ما جاء في مقال يحيى دبوق في الأخبار:

 تبدو شهية إسرائيل مفتوحة لإنجاز أكبر قدر من الأهداف، لا في قطاع غزة فحسب، بل وأيضاً على مستوى ساحات محور المقاومة كلها. كما لم يعُد التفكير بالمخرج السياسي ذا أهمية، إذ الأولوية الآن لاستعادة مستوى الردع الذي كانت تعتقد إسرائيل بوجوده، وتفرضه على الآخرين، الأمر الذي يعني أن الحرب مطلوبة لذاتها، مع أكبر قدر من القتل والتدمير، والسعي إلى كسر «تابوهات» سابقة من بينها الخشية من الخيارات البرية. كذلك، لا تولي تل أبيب أي أهمية لليوم الذي يلي الحرب، التي ترى أنها كلّما توحّشت، كانت أكثر ملاءمة لمصلحتها.


مع ذلك، يبدو أن دروس وعبر حرب عام 2006 في مواجهة «حزب الله»، تلقي بظلالها على المعلن من الأهداف الإسرائيلية، إذ من يراقب التصريحات الإسرائيلية لرأس الهرم السياسي، إلى الآن، يتلمّس أن بنيامين نتنياهو يتجنّب الحديث عن أهداف كاملة - على رغم المبالغات التي ترد في تصريحاته - من مثل اجتثاث «حماس» من غزة، وإسقاط حكمها فيه. وعليه، يسود قدرٌ من الضبابية واللايقين بخصوص ما يمكن أن يُنجَز إسرائيلياً، فيما عامل الوقت يسمح للمتغيّرات والكوابح بالدخول على الخطّ، والحدّ من الأهداف الإسرائيلية.


وإذ يبدو أكيداً أن الحرب حُسمت نتيجتها يوم السبت الماضي، بهزيمة إسرائيل على المستويات كافة، فإن ما تسعى إليه الأخيرة راهناً ليس سوى تغيير صورة الهزيمة التي تلقّتها، وهو ما لا يبدو محسوماً النجاح فيه.

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