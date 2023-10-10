living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - مصادر "الحزب" لـtayyar.org:"يحاولون تغيير قواعد الاشتباك لكن الأمر لن يتحقق"!

10
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غريس مخايل
بعدما حاولت اسرائيل تغيير قواعد الاشتباك بينها وبين لبنان، قوبلت برفض شديد وتصدّ لهذا الطرح. فبحسب ما تؤكّد مصادر رفيعة في حزب الله للـtayyar.org أنه خلال اليومين المقبلين كحدّ أقصى سيكون هناك ردّ قاسٍ على سقوط الشهداء الثلاثة بالأمس، "وسنقوم بتبني العملية بشكل رسميّ".
وتقول المصادر لموقعنا إن هناك اتصالات جرت مع رسميين لبنانيين للطلب بأن يبقى حزب الله "على جنب" في هذه المعركة لعدم إشعال جبهة الجنوب، وما زيارة السفيرة الأميركية دوروثي شيّا لكلّ من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، الا لتصبّ في هذا الاتجاه. وتضيف المصادر إن هناك موفدين تواصلوا أيضاً مع عدد من القيادات في المنطقة ومن بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وذلك ايضاً للطلب بعدم فتح مزيد من الجبهات، "لكن ما ستحمله الساعات أو الأيام المقبلة سيكون مفاجئاً أكثر مما سبق".

وتقول مصادر حزب الله لموقعنا إنه بعد صدور القرار 1701 إبّان حرب تموز "وُضعت قواعد لا عودة عنها مهما حاول العدوّ الضغط، واليوم هناك أنظمة طبّعت أو مارست التطبيع بشكل غير مباشر باتت اليوم محرجة... وانتظروا المزيد إن شاء الله".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   