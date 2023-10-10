لجنة الاقتصاد الوطني تتقصى سلامة تخزين بطاريات الليثيوم في مرفأ بيروت

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قامت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ممثلتا برئيسها د. فريد البستاني و النائب رازي الحاج بزيارة لمرفأ بيروت لمتابعة النقاش الذي تم في جلسة لجنة الاقتصاد بتاريخ ٤ تشرين الاول 2023 لتأكد من سلامة الحاويات التي تخزن فيها بطاريات الليثيوم التي تستعمل للطاقة الشمسية. وكان هناك لقاء مع المسؤولين في المرفأ من شركة CMA والهيئات الامنية والادارية في المرفأ، حيث استعرضوا جدول المواد التي تصنف بالخطرة، وقد أكد الفنيون بالمرفأ ان بطاريات الليثيوم تقع بالفئة ٩ اي الاقل خطرًا من جميع المواد المستوردة إلى لبنان وذلك حسب المعايير العالمية Ingco.

وتوجه المجتمعون الى الرصيف في المرفأ حيث تخزن هذه الحاويات واطلعوا على وضع تخزينها وتبين أن عددها محصور جدًا ولا يتعدى ١٢

حاوية أما الحاويات التي اخرجت من المرفأ بكفالة مالية فكانت قيمتها التقريبية مليار دولار أميركي ومجموع التأمين كان ٢١٪ اي بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار أميركي برسم الاسترداد حين يتم تطبيق قانون الإعفاء الجمركي بالطريقة الصحيحة.

ووعدت اللجنة بمتابعة الامر مع وزارتي الطاقة والمالية لتوضيح المادة 74 التي تتيح الاعفاء الجمركي لمنع إي التباس حول تطبيق القانون. واكد الحاضرون على أن معدل الحرارة في مرفأ بيروت لا تصل الى نسبة عالية جدًا للتسبب في حريق او انفجار لهذه البطاريات.

و قد شدد المجتمعون على ضرورة اخراج هذه الحاويات في اقرب وقت بعد وصولها، لتتيح للموردين لتخزينها بطريقة تحفظ السلامة، واثنى اعضاء اللجنة على عمل الفريق الامني والاداري في مرفأ وحرصهم على خدمة المستوردين.