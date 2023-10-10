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هل تم الغاء الرحلات الجوية الى لبنان...؟

10
OCTOBER
2023
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نفى نقيب مكاتب السياحة والسفر جان عبود إلغاء أي شركة طيران عربية أو أجنبية رحلاتها الى لبنان بسبب الاوضاع الامنية المتأزمة في الجنوب، كما نفى إلغاء أي حجوزات من قبل السياح في لبنان، معتبراً ان "هناك حذراً وتردداً في ما يتوقع ان تتطور الامور الامنية نحو الاسوأ وأن يقفل مطار بيروت، لكن كل شىء طبيعي حتى ان الحركة في المطار ازدادت عن السنتين الماضيتين من حيث عدد الركاب والرحلات" .

 

وأكد ان "الاوضاع السياحية الحالية تعتبر جيدة"، واشار الى ان "اتصالات ترد الى مكاتب السفر والسياحة للاستفسار حول التوقعات الامنية المقبلة، ونحن نردّ على هذه الاتصالات بطمأنة المتصلين والتأكيد لهم ان الاوضاع الامنية قي الجنوب لا تزال تحت السيطرة خصوصاً ان السياح اليوم هم من الاورىبيين الذين باتوا يفضّلون قضاء فصل الخريف في لبنان نظراً للامتيازات المناخية التي يتمتع بها".

وأعرب عبود عن سعادته لنجاح موسم الصيف من حيث اعداد الوافدين او من حيث عدد الرحلات "مما أدى الى استقرار مالي بفضل كمية الدولارات التي صرفت في لبنان خلال الصيف".

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