"فلسطين تنادينا"... التوحيد العربي يدعو لرفع العلم الفلسطيني أمام المنازل وفي الساحات

A + A -

صدر عن حزب "التوحيد العربي" بيان جاء فيه: "مع دعوة حركة حماس لإعلان يوم الجمعة المقبل "جمعة طوفان الأقصى" يوماً للنفير العام في العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم، للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، وفضح جرائم الاحتلال وعزله وإحباط كل مخططاته العدوانية، وإظهار حب فلسطين والقدس والأقصى ونيل شرف الدفاع عن المسجد الأقصى".

واعتبر الحزب في بيانه ان "الدعوة تأتي في ظل الإنجاز التاريخي للمقاومة الفلسطينية وتعزيزاً لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الاحتلال المفتوحة وإفشالاً لمخططاته التدميرية وأحلامه في تهويد القدس والأقصى وانتصاراً للقضية الفلسطينية".

وأضاف، "نشد على أيادي اهلنا وناسنا في لبنان وسوريا لرفع العلم الفلسطيني أمام منازلهم وفي الساحات، تأكيدا لوحدة المصير والمسار نحو القدس والأقصى وتحرير فلسطين من دنس الاحتلال الصهيوني وتضامنا مع الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير".

وختم البيان: "ها هي فلسطين تنادينا والمسجد الأقصى ينادينا وينتظر منا جميعا تلبية واجب العزة والكرامة لمشاركة الشعب الفلسطيني ومقاومته، شرف الدفاع عن أرض فلسطين المباركة والذود عن كرامة الأمة وعزتها".