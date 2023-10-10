السيد: الحزب لن يقف متفرّجا اذا ما تجاوزت اسرائيل الخطوط الحمراء

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كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "أكس":

أيضاً لمن لا يعلم او لا يريد: ما حصل البارحة على خط الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين، المُسمّى خطأً بالخط الازرق، هو خرق اسرائيلي واضح لمعادلة العام ٢٠٠٠ التي ذكرتها هنا امس، وهو اعتداء أدّى الى سقوط شهداء للمقاومة التي قامت بالرد فوراً عملاً بتلك المعادلة، أمّا لماذا بدأت اسرائيل بهذا الاعتداء، فهو ان عمليّة تسلل فلسطينية قد جرت قبل ذلك عبر حدودنا الدولية، وإعتبرت اسرائيل أنه كان على حزب الله ان يمنع تلك العملية أو أنه وراءها وأنّ دوره في الجنوب هو حراسة حدودها، فكان ردّ المقاومة عسكرياً للتأكيد على المعادلة القائمة منذ عام ٢٠٠٠ وأنه ليس حارساً لحدود اسرائيل، ولا ادّعي هنا معرفة ما اذا كان الحساب حول إعتداء الأمس قد أُقفِل او أنه لا يزال مفتوحاً! المهمّ، بالنسبة للمزايدين عندنا الذين يحذرون المقاومة من التورّط جنوباً إرضاءً منهم للخارج، ففي علمي أنّ حزب الله ليس مُغامراً وهو يدرك بعمق مصلحة لبنان، لكنه بالمقابل،كما الجيش اللبناني، لن يقفوا متفرّجين اذا ما تجاوزت اسرائيل الخطوط الحمراء وخرقت المعادلات المعروفة على حدودنا…