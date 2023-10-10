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"طرح البيسري لم يأت من قبل التيار"... هذا ما كشفه آلان عون عن الحوار مع الحزب

10
OCTOBER
2023
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أكد عضو تكتل لبنان القوي ، النائب آلان عون, ان "ما نتمناه الا يتوسع التوتر باتجاه لبنان ولا ننزلق لحرب والمطلوب من "الحزب" اكبر قدر ممكن لضبط الوضع بالجنوب".

وأضاف عون, في حديث لقناة الـ"OTV", ان "ما يحصل اليوم فرض نفسه حتى على حركة الوسطاء والدول الخمسة باتت اولوياتها بمكان اخر غير الملف الرئاسي".

وتابع, "وفق معلوماتي طرح اسم البيسري من قبل القطري لم يأت من قبل التيار ومقاربة القطري كانت باتجاه فتح المجال لخيار جديد لكنها لم تنتج شيئا حتى الساعة".

 

وأشار عون, الى ان "الحوار مع حزب الله سيأخذ وقتا وهو مستمر والاكيد ان المسارات الداخلية متوقفة الان".

واردف, "نريد منطق سلة نتفاهم فيها مع الكتل السياسية للمرحلة المقبلة ولم يحصل لقاء بين باسيل ونصرالله".

واستكمل, "شعوري بانه لن يكون هناك حل رئاسي قبل موعد الشغور بقيادة الجيش وهذا الشغور يجب التحسب له منذ الان باتفاق ما".

وتعليقا على كلام محمد رعد من انه آن الاوان لزوال الكيان الاسرائيلي، قال عون: "كلامه غير مفاجئ لكن نحن مع المبادرة العربية التي حصلت بالعام 2002".

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