المخيمات الفلسطينية في لبنان تشهد "نفيراً عاماً"!

A + A -

أكد القيادي في حركة "فتح" منير المقدح, إن "المخيمات تشهد "نفيراً عاماً".



وأضاف المقدح, في حديث لـ"الشرق الأوسط", أن "الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج شعب واحد، وعلى كل فلسطيني أينما وُجد أن يكون على استعداد لمناصرة أهلنا في غزة ودحر الاحتلال".



وتابع, "لن نسكت عن المجازر التي تُرتكب في غزة، وفي حال تواصل العدوان فنحن جاهزون لخوض معركة كبرى تنهي الاحتلال تماماً".

وعما إذا كان يؤيد إشعال الجبهة الشمالية لإسرائيل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، قال المقدح: "ننتظر كيفية تطور الأمور. ولكل حادث حديث. شعبنا يقاتل اليوم على أرضه ونحن مستعدون لنكون إلى جانبه نقاتل هناك".