"تخوّف من حدث أمني"... ماذا يجري عند الحدود؟

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أفادت قناة "الجزيرة", نقلا عن الجيش الإسرائيلي, بأن "هناك اشتباه في حدث أمني في الجولان وعند القاطع الشرقي لجنوب لبنان".



وقد طلبت الجبهة الداخلية, "من الإسرائيلين في بلدات القطاع الشرقي للحدود مع لبنان التزام الملاجئ".



وأفادت قناة "الميادين", نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية, بـ"تقرير أولي عن الاشتباه بتسلل في المجال الجوي لـ"إسرائيل" في الجولان والجليل الأعلى".

وأضافت الميادين أنّ "جيش الاحتلال استدعى المروحيات على عجل بعد الاشتباه بعملية التسلل."

كما وقال الجيش الإسرائيلي: "القوات ترافق طائرات منتشرة في أجواء هضبة الجولان وتقوم بمسح المنطقة".