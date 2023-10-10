"حركة الجهاد الإسلامي" تنعى اثنين من مقاتليها

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صدر عن حركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين" البيان جاء فيه: "ضمن معركة طوفان الأقصى المستمرة، تعلن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن مجموعة من مقاتليها الأبطال في سرايا القدس، تمكنت، أمس الاثنين، بعون الله وتوفيقه من اقتحام أحد مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة".



وأضاف البيان, "نفذت اشتباكاً مسلحاً من نقطة صفر، ما أسفر عن مقتل ضابطين صهيونيين أحدهما نائب قائد اللواء 300 في جيش الاحتلال، وإصابة خمسة من الجنود بجراح مختلفة".



وتابع البيان, " وقد ارتقى، خلال العملية إثنان من مجاهدي سرايا القدس، هما: الشهيد حمزة حسن موسى (فاروق) مواليد 2002 من مخيم البرج الشمالي. الشهيد رياض محمد قبلاوي (أبو يزن) مواليد 1999، من مخيم عين الحلوة. إننا إذ نزف إلى شعبنا الفلسطيني وإلى الأمة العربية والإسلامية ارتقاء مجاهدينا، فإننا نؤكد جهوزيتنا الكاملة، في كل الساحات، واستمرارنا في مواجهة العدو دفاعاً عن شعبنا ومقدساتنا. وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد".