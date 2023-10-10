المقاومة في أقصى جهوزيتها "تحسباً لأيّ طارئ"...

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اكّدت مصادر قريبة من «حزب الله»، انّ «المقاومة الإسلامية في أقصى جهوزيتها تحسباً لأيّ طارئ، نافية في الوقت ذاته ما حُكي عن رسائل وجّهها عبر جهات عربية، مرتبطة بالحرب الدائرة في غزة، ذلك أنّ «حزب الله» الذي يعتبر نفسه في قلب هذه المعركة، ليس معنيًّا بأيّ اختلاقات او ما شاكلها من ترويجات لا أساس لها، بل ليس معنياً اصلاً بأن يراسل أحداً بما يمكن ان تقوم به المقاومة، فخطوات المقاومة هي التي تخبر عن نفسها، في مكانها وزمانها».

ويبرز في هذا السياق ما قاله رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك خلال مراسم رفع راية فلسطين على تلة عين بورضاي على مشارف مدينة بعلبك: انّ «كل المقاومين هم جنود غزة، ولن نترك فلسطين، وعندما يتجاوز العدو حدوده والخط الأحمر سوف يرى ما لم يتوقع من المقاومة الإسلامية في لبنان ومن محور المقاومة». مؤكّداً انّ «معركة «طوفان الأقصى» هي معركة الجميع، قدّمنا وسنقدّم الشهيد تلو الشهيد حتى يتمّ التحرير، وتعود الأمّة إلى أصالتها، وتعود القضية الفلسطينية أولى أولويات الأمّة وكل عاشقي الحرّية».