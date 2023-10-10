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البزري: الأيام القادمة خطيرة جداً!

10
OCTOBER
2023
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لفتَ النائب عبد الرحمن البزري إلى أنَّ “هناك أموراً لا نقاش فيها، وأن الانتصار واضح للمقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني، إذ إنَّ هذا درس وتكتيك عسكري جديد، سيدرّس لأجيال وأجيال”، مشيراً في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية إلى أنَّ “ما من شك أنَّ الكيان الصهيوني اهتز، كما اهتزت وظيفته كحامٍ لمصالح الغرب في المنطقة، فما جرى شكل نقلة نوعية يجب أن تستثمر بالسياسة بتضامن عربيّ يشمل كل الدول العربية، لدعم حقّ الشعب الفلسطيني، فهذه العملية بمثابة انتصار عسكري وسياسي سيكون له تداعيات كبيرة على توازنات المنطقة”.

وإذ رأى البزري أنَّ “الأيام القادمة خطيرة جداً، وتتطلب وحدة موقف فلسطيني ووحدة موقف في الساحة اللبنانية”، دعا إلى “دعمٍ جديّ عربي للشعب الفلسطيني ودور فاعل لجامعة الدول العربية”، لافتاً إلى أنَّ “عملية فتح أيّ جبهات جديدة هي وليدة ساعتها، وسنرى الردّ العسكري الصهيوني وطريقة التصدي له من قبل المقاومة الفلسطينية، إذ إنَّ مهما فعلوا لن يستطيعوا محو الهزيمة التي لحقت بهم”.

وفي تعليقه على تهديد نتنياهو باجتياح غزة، رأى البزري أنَّ “أيّ اجتياح عسكري برّي ستكون تداعياته العسكرية والسياسية كبيرة وستكبّد العدو الصهيوني خسائر ضخمة، لافتاً إلى أنَّ “جبهة الجنوب اللّبنانية مدروسة وممسوكة تجعل من العدو مستنفراً بشكل دائم، فهي محكومة بتوازنات حقيقية وجدية.

وتطرّق البزري للإستحقاق الرئاسي في لبنان، لافتاً إلى أنّ “السياسة المحلية اليوم مُجمّدة، لذا علينا تتبع اتجاهات غبار المعركة، إذ إنَّ هنالك حسابات جديدة، فتداعيات الانتصار ممكن أن تكون ايجابية أو سلبية”.

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