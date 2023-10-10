living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوحبيب قدم تعازيه بالشهداء

10
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: قدم وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد اللـه بوحبيب خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أمس، تعازيه بشهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص وعائلاتهم يوم الخميس الماضي، وذلك بالتزامن مع تواصل الإدانات الدولية لهذا الاعتداء حيث أكدت أنه كان مدفوعاً بالنيات الشريرة للقوى المعادية داخل سورية وخارجها.

 

وأكد بو حبيب خلال الاتصال، وقوف لبنان إلى جانب سورية في هذه المحنة، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ودوام الاستقرار في الجمهورية العربية السورية، وذلك حسب ما ذكرت وكالة «سانا» للأنباء أمس.


وتناول الوزيران التطورات الأخيرة في غزة، والتحضيرات لعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة.


وتم خلال الاتصال التطرق إلى الزيارة التي يعتزم الوزير بو حبيب القيام بها إلى سورية لمناقشة مسألة عودة اللاجئين، ووضع حد لكل ما يعوق هذه العودة.


من جانبه، عبّر المقداد عن امتنانه للمشاعر الطيبة التي نقلها الوزير اللبناني، مؤكداً ضرورة تعزيز العمل العربي في هذه الأوقات الصعبة بما يضمن تحقيق المصالح العربية المشتركة في جميع المجالات، والتصدي للجرائم التي يقوم بها الإرهابيون والاحتلال الإسرائيلي، ومواجهة مخططاتهم وأطماعهم في المنطقة العربية.


ويوم الجمعة الماضي، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج ضباط الكلية الحربية بمدينة حمص.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق المواساة لسورية شعباً وحكومة على المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.


وفي اليوم نفسه أدانت أحزاب وشخصيات لبنانية هذا الاعتداء الإرهابي، وأعربت عن وقوفها التام إلى جانب القيادة والجيش والشعب السوري في معركتهم ضد الإرهاب، وعن ثقتها بأن «سورية ستزداد قوة وصلابة وعزيمة وستنتصر وتحافظ على وحدتها وسلامة شعبها».

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   