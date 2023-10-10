"الجيش الإسرائيلي": مقتل نائب قائد لواء 300 في اشتباك مع مسلحين تسللوا من لبنان... مقتل ما يزيد عن 900 إسرائيلي

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الشرق الأوسط السعودية: أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل المقدم عليم عبد الله.

وقال أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس» («تويتر» سابقاً)، إن عبد الله قُتل في اشتباك مع مسلحين اقتحموا منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل من الأراضي اللبنانية. ولم يقدم الجيش أي تفاصيل أخرى.

من جهة أخرى، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان نشره عبر منصة «إكس» مقتل ما يزيد عن 900 إسرائيلي وإصابة 2616 منذ بداية هجوم «حماس» على مستوطنات غلاف غزة. وذكر البيان أن «حماس» أطلقت 4500 صاروخ من غزة على إسرائيل منذ بدء هجومها، بينما قال إن الجيش الإسرائيلي قصف 1290 هدفاً تابعاً للحركة منذ بدء العملية.